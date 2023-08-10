Нардепу Дубінському обрали запобіжний захід — ходитиме з браслетом

https://racurs.ua/ua/n186037-nardepu-dubinskomu-obraly-zapobijnyy-zahid-hodytyme-z-brasletom.html

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Суд обрав проросійському нардепу Олександру Дубінському, який раніше входив у фракцію «Слуга народу», запобіжний захід у виді особистого зобов’язання. Парламентар зобов’язаний здати закордонний паспорт, носити електронний браслет, без дозволу не залишати Київську область, а також за вимогою має прибувати до слідчого.

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Як повідомляють журналісти Watchers, на поруки Дубінського хотів взяти антиваксинатор, прихильник проросійського блогера Шарія й Російської церкви Артем Дмитрук.

Нагадаємо, Дубінському раніше оголосили про підозру в тому, що він надав неправдиві відомості для отримання дозволу на виїзд за кордон. 5 серпня Державне бюро розслідувань проводило обшуки у помічника Дубінського Володимира Колодюка. 9 серпня за матеріалами ДБР генеральний прокурор повідомив про підозру Дубінському в службовому підробленні для виїзду за кордон.