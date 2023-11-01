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Ракурс
До нардепа Дубінського постукали з обшуком

До нардепа Дубінського постукали з обшуком

1 лис 2023, 09:10
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До нардепа Олександра Дубінського уранці 1 листопада прийшли з обшуками правоохоронці.


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Він може бути причетний до незаконного переправлення людей за кордон, про це повідомила «Українська правда» із посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах.

Зазначається, що нардеп міг незаконно вивезти рідню співмешканки.

У своєму Telegram Дубінський фактично підтвердив обшуки, заявивши про прихід «ручного» Державного бюро розслідувань і звинуватив президента Володимира Зеленського в «політичних переслідуваннях».

Дубінському раніше оголосили про підозру в тому, що він надав неправдиві відомості для отримання дозволу на виїзд за кордон.

Джерело: Ракурс


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