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ВСУ уничтожили ББМ, с которой россияне шли на штурм возле Ягодного
ВСУ уничтожили ББМ, с которой россияне шли на штурм возле Ягодного (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188951-vsu-unichtojili-bbm-s-kotoroy-rossiyane-shli-na-shturm-vozle-yagodnogo-video.htmlРакурс
Воїни 26-ї Артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Збройних сил України показали кадри знищення ББМ окупаційної армії росії, яка йшла на штурм наших позицій в районі населених пунктів Берхівка та Ягідне.
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Про це повідомляє моніторингова група DeepState, яка аналізує карту бойових дій.
На сьогодні ситуація більш-менш стабільна, по ворогу при будь-якій можливості просунутися, наноситься вогневе ураження. Але водночас, залишається складною, адже росіяни не полишають спроб (штурмувати — ред.). Приклад цьому є дане відео, — йдеться у повідомленні DeepState.
Нагадаємо, росія, ймовірно, втратила чотири пускові установки ЗРК С-400 на окупованих територіях впродовж тижня.
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