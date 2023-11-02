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ЗСУ знищили ББМ, з якою росіяни йшли на штурм біля Ягідного

ЗСУ знищили ББМ, з якою росіяни йшли на штурм біля Ягідного (ВІДЕО)

2 лис 2023, 20:41
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Воїни 26-ї Артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Збройних сил України показали кадри знищення ББМ окупаційної армії росії, яка йшла на штурм наших позицій в районі населених пунктів Берхівка та Ягідне.


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Про це повідомляє моніторингова група DeepState, яка аналізує карту бойових дій.

На сьогодні ситуація більш-менш стабільна, по ворогу при будь-якій можливості просунутися, наноситься вогневе ураження. Але водночас, залишається складною, адже росіяни не полишають спроб (штурмувати — ред.). Приклад цьому є дане відео, — йдеться у повідомленні DeepState.

Нагадаємо, росія, ймовірно, втратила чотири пускові установки ЗРК С-400 на окупованих територіях впродовж тижня.

Джерело: Ракурс


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