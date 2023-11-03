В рф сожгли авто гендиректора завода по производству боеголовок к ракетам

https://racurs.ua/n188976-v-rf-sojgli-avto-gendirektora-zavoda-po-proizvodstvu-boegolovok-k-raketam-foto.html

Ракурс

У ніч на 3 листопада в російському місті Нижній Новгород згорів автомобіль Volvo XC90 з реєстраційним номером Н622НН 152. Цей транспортний засіб, як вказує Головне управління розвідки Міністерства оборони України належав Ігорю Кузнєцову.

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Кузнєцов обіймає посаду генерального директора акціонерного товариства «госНИИмаш». Вказане підприємство ― провідне у сфері розробки та виготовлення бойових частин для російських ракет, якими терористична москва завдає ударів по об'єктах в Україні, — повідомляє ГУР.

Акцію спалення особистого автомобіля гендиректора здійснили представники руху опору.

В ГУР також попередили, що кожен причетний до воєнних злочинів рф проти України ніколи і ніде не зможе почуватися у безпеці.