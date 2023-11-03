Ракурсhttps://racurs.ua/
В рф сожгли авто гендиректора завода по производству боеголовок к ракетам
В рф сожгли авто гендиректора завода по производству боеголовок к ракетам (ФОТО)https://racurs.ua/n188976-v-rf-sojgli-avto-gendirektora-zavoda-po-proizvodstvu-boegolovok-k-raketam-foto.htmlРакурс
У ніч на 3 листопада в російському місті Нижній Новгород згорів автомобіль Volvo XC90 з реєстраційним номером Н622НН 152. Цей транспортний засіб, як вказує Головне управління розвідки Міністерства оборони України належав Ігорю Кузнєцову.
.
Кузнєцов обіймає посаду генерального директора акціонерного товариства «госНИИмаш». Вказане підприємство ― провідне у сфері розробки та виготовлення бойових частин для російських ракет, якими терористична москва завдає ударів по об'єктах в Україні, — повідомляє ГУР.
Акцію спалення особистого автомобіля гендиректора здійснили представники руху опору.
В ГУР також попередили, що кожен причетний до воєнних злочинів рф проти України ніколи і ніде не зможе почуватися у безпеці.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...