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Ракурс
В рф спалили авто гендиректора заводу з виробництва боєголовок до ракет

В рф спалили авто гендиректора заводу з виробництва боєголовок до ракет (ФОТО)

3 лис 2023, 14:50
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У ніч на 3 листопада в російському місті Нижній Новгород згорів автомобіль Volvo XC90 з реєстраційним номером Н622НН 152. Цей транспортний засіб, як вказує Головне управління розвідки Міністерства оборони України належав Ігорю Кузнєцову.


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Кузнєцов обіймає посаду генерального директора акціонерного товариства «госНИИмаш». Вказане підприємство ― провідне у сфері розробки та виготовлення бойових частин для російських ракет, якими терористична москва завдає ударів по об'єктах в Україні, — повідомляє ГУР.

Акцію спалення особистого автомобіля гендиректора здійснили представники руху опору.

В ГУР також попередили, що кожен причетний до воєнних злочинів рф проти України ніколи і ніде не зможе почуватися у безпеці.

Джерело: Ракурс


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