The Beatles выпустили клип на песню Now And Then

The Beatles випустили кліп на пісню Now And Then — «останню» композицію гурту, що вийшов 2 листопада. Відео змонтував Пітер Джексон — режисер трилогій «Володар кілець» та «Гобіт», а також документального телефільму про The Beatles Get Back.

У кліпі використовуються документальні кадри роботи над Now And Then, зняті в 1990-і роки та у 2023 році, сучасні знімання Пола Маккартні та Рінго Стара, знімання The Beatles 1960-х років, а також «жваві» фотографії 1940-х та 1950-х років.

Now And Then — це незакінчений твір Джона Леннона, який Пол Маккартні мріяв доробити багато років. Це перша нова пісня гурту за 27 років — і, якщо вірити офіційному прес-релізу, остання.

The Beatles фактично припинили існування у 1970 році — і розставання не вийшло мирним. Одна з причин стосувалася справ групи: Пол Маккартні не хотів, щоб ними керував менеджер Аллен Кляйн, якого найняли Джон Леннон, Джордж Харрісон та Рінго Старр, і подав на своїх друзів до суду для розірвання партнерства. Крім цього, у музикантів явно накопичилися особисті та творчі протиріччя, і вони стали різко висловлюватися один про одного публічно — зокрема Леннон дав журналу Rolling Stone програмне інтерв’ю, повне нападів на Маккартні.

Учасники групи отримали демозапис пісні від дружини Джона Ленона Йоко Оно тільки в 1994 році. Пол Маккартні, Старр і Гаррісон працювали над піснею до 1995-го, поки не зрозуміли, що відокремити голос Джона від фортепіано не вдасться.

Все змінилось завдяки штучному інтелекту. У 2021 році на зніманні документального серіалу Пітера Джексона Beatles: Get Back, в якому розповідалось про створення альбому Let it Be, голос Джона Ленона все ж відділили від фортепіано.

Пол Маккартні зробив бас, Рінго Старр додав барабани, струнні додали музиканти Capitol Studios. Гітарна партія була написана ще у 1995 році Джорджем Гаррісоном, який помер у 2001 році.