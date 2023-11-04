Враг атаковал Сумщину «Шахедами» и обстреливал из артиллерии

Враг атаковал Сумщину «Шахедами». Инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n188997-vrag-atakoval-sumschinu-shahedami-i-obstrelival-iz-artillerii.html

Ракурс

Атака «Шахедів» відбулася на Сумську область вночі 4 листопада.

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Ворог запустив з Курської області два дрони-камікадзе типу «Shahed-136/131». Обидва ворожі безпілотники успішно знищили підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

У Сумській обласній військовій адміністрації поінформували, що 3 листопада армія рф 24 рази обстріляла прикордонні території та населені пункти Сумської області. Загалом у регіоні було зафіксовано 116 вибухів.

Під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Путивльська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Глухівська, Середино-Будська та Есманська громади. Ворог застосовував для обстрілів міномети, БПЛА, ствольну та реактивну артилерію.

Нагадаємо, спекотно в Україні було у ніч на 3 листопада. Російська армія запустила по Україні 40 баражуючих боєприпасів типу «Шахед» та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Сили ППО знищили 24 ударних безпілотники й ракету.