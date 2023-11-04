Россияне атаковали ракетой поселок в Запорожской области. Фото:

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Російські окупанти продовжують завдавати ударів по мирних населених пунктах в Україні.

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Армія рф вгатила ракетою по селищу Зарічне в Запорізькій області. Внаслідок ворожої атаки поранено дев’ятеро місцевих жителів — четверо чоловіків та п’ятеро жінок. Всім постраждалим оперативно надали необхідну медичну допомогу. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко 4 листопада повідомив у Telegram, але не уточнив, коли саме стався обстріл.

Загалом 3 листопада росіяни завдали 126 ударів по 26 містах та селах Запорізької області. З артилерії загарбники здійснили 102 обстріли по території Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Малинівки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Степового, П’ятихаток, Плавнів, Приморського та інших населених пунктів на лінії вогню.

А 22 атаки безпілотників були завдані на по Гуляйполю, Новодарівці, Ольгівському, Червоному, Білогір’ю, Малій Токмачці, Левадному, Полтавці, Лугівському та Малим Щербакам й обстріляли з РСЗВ Степногірськ.

Влада отримала 43 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада росіяни 10 «Шахедами» атакували ударні безпілотники. У трьох місцевих мешканців лікарі діагностували гостру реакцію на стрес. Також у місті зайнялися пожежі — горіли гаражі, автомобілі, житлові і господарчі споруди.