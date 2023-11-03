Армія рф випустила 10 “Шахедів” по Харківщині — поліція показала наслідки

https://racurs.ua/ua/n188958-armiya-rf-vypustyla-10-shahediv-po-harkivschyni-policiya-pokazala-naslidky-foto.html

Ракурс

Масовану атаку Харківської області здійснила окупаційна армія росії за допомогою ударних безпілотників. Щонайменше 10 «Шахедів» вдарили по цивільній інфраструктурі минулої ночі.

.

Про це повідомила поліція Харківської області у Телеграм.

За попередніми даними, потерпілих внаслідок атаки немає. У трьох місцевих мешканців лікарі діагностували гостру реакцію на стрес.

Внаслідок влучання баражуючих боєприпасів зайнялися пожежі — горіли гаражі, автомобілі, житлові і господарчі споруди.

Було влучання в навчальний заклад. Зруйновано другий та третій поверхи, дах будівлі. Також внаслідок обстрілу горів житловий будинок, СТО, адміністративна будівля. Всі пожежі локалізовані.

На місцях влучань працюють всі профільні служби. Слідчі та криміналісти документують наслідки обстрілів.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада воєнні злочинці рф випустили по Україні 38 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59. ﻿﻿﻿﻿ППО знищила ракету та 24 «Шахеди», повідомив Генштаб.