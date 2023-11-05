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Ракурс
Рекрутинг вместо призыва - Минобороны утвердило новую концепцию набора военных

Рекрутинг вместо призыва — Минобороны утвердило новую концепцию набора военных

5 ноя 2023, 15:13
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Міністр оборони Рустем Умєров затвердив Концепцію військової кадрової політики до 2028 року.


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Вона передбачає зокрема перехід ЗСУ на військову службу за контрактом та систему рекрутингу замість призову.

Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років — як під час дії воєнного стану, так і у мирний час.

Головний акцент концепції — гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО.

Інші очікувані результати впровадження концепції такі:

  • ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;
  • в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;
  • людиноцентричний підхід до управління кар'єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;
  • удосконалена електронна система військового обліку;
  • автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;
  • розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;
  • ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;
  • вдосконалене психологічне забезпечення;
  • нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;
  • належні умови для переходу від військової кар'єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.

Моніторинг та оцінку результатів впровадження концепції здійснюватиме Комітет з питань кадрового менеджменту в системі Міністерства оборони України.

Источник: Ракурс


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