Рекрутинг вместо призыва - Минобороны утвердило новую концепцию набора военных

https://racurs.ua/n189037-rekruting-vmesto-prizyva-minoborony-utverdilo-novuu-koncepciu-nabora-voennyh.html

Ракурс

Міністр оборони Рустем Умєров затвердив Концепцію військової кадрової політики до 2028 року.

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Вона передбачає зокрема перехід ЗСУ на військову службу за контрактом та систему рекрутингу замість призову.

Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років — як під час дії воєнного стану, так і у мирний час.