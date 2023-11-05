Рекрутинг замість призову - Міноборони затвердило нову концепцію набору військових

https://racurs.ua/ua/n189037-rekrutyng-zamist-pryzovu-minoborony-zatverdylo-novu-koncepciu-naboru-viyskovyh.html

Ракурс

Міністр оборони Рустем Умєров затвердив Концепцію військової кадрової політики до 2028 року.

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Вона передбачає зокрема перехід ЗСУ на військову службу за контрактом та систему рекрутингу замість призову.

Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років — як під час дії воєнного стану, так і у мирний час.