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Выросло количество пострадавших в Одессе. Фото: ОП

Выросло количество пострадавших в Одессе (ВИДЕО)

6 ноя 2023, 09:50
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Нічна атака російських загарбників по Одесі призвела до поранення щонайменше вісьмох осіб.


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Близько 21.00 5 листопада ворог почав атакували обласний центр з повітря, застосував різні види ракет, а згодом і ударні дрони типу «Шахед». Внаслідок вибухів було пошкоджено 20 багатоквартирних будинків, художній музей, понад 20 автомобілів та інфраструктура. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Також після обстрілу виникли пожежі у двох будівлях, а в селі Усатове було пошкоджено приватний будинок.

Рятувальники ДСНС встановили пункт обігріву і впродовж ночі надавали жителям психологічну допомогу.

Нагадаємо, російські війська вночі 6 листопада атакували Одесу ракетами «Онікс» та «Іскандер-М», які влучили у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі. Вибухова хвиля пошкодила кілька багатоповерхових житлових будинків та музей. Також ворог запускав дрони-камікадзе «Шахед», які влучили у складські приміщення.

Источник: Ракурс


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