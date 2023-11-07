Ракурсhttps://racurs.ua/
Памятники Щорсу и Пушкину в Киеве "подписали"
Памятники Щорсу и Пушкину в Киеве «подписали» требованиями к властям (ФОТО)https://racurs.ua/n189095-pamyatniki-schorsu-i-pushkinu-v-kieve-podpisali-trebovaniyami-k-vlastyam-foto.htmlРакурс
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...