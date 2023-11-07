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Ракурс
Памятники Щорсу и Пушкину в Киеве "подписали"

Памятники Щорсу и Пушкину в Киеве «подписали» требованиями к властям (ФОТО)

7 ноя 2023, 10:43
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Источник: Ракурс


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