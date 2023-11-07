Пам'ятники Щорсу та Пушкіну в Києві "підписали"

https://racurs.ua/ua/n189095-pam-yatnyky-schorsu-ta-pushkinu-v-kyievi-pidpysaly-vymogamy-do-vlady-foto.html

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На пам’ятнику Щорсу невідомі патріоти лишили вимогу Кабміну нарешті вивести пам’ятник з реєстру, аби була змога провести його демонтаж.

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Пам’ятники Щорсу та Пушкіну в Києві знову прикрасили написами «Знеси мене» та «Імперця геть».

Раніше комунальники відмивали Пушкіна, а департамент культури КМДА писав, що вони не знають, хто це робить.

Минулого тижня у Києві прибрали радянську зірку з обеліска «Місту-герою Києву», розташованого на Галицькій площі (колишня площа Перемоги).

Також за останні дні у Києві було демонтовано пам’ятник на честь «комсомольської алеї героїв», поблизу станції метро «Чернігівська», погруддя Олександру Пушкіну на території гімназії № 153; пам’ятник більшовику Михайлу Кирпоносу, анотаційну дошку більшовику Степану Шутову.

У жовтні 2022 року біля Національного транспортного університету в Києві активісти демонтували пам’ятник символу «руського міра» поету Олександру Пушкіну.

У травні 2022 року депутати Київради ухвалили рішення про усунення пам’ятних об'єктів, пов’язаних з культурою та історією Росії та СРСР, з публічного простору Києва. Серед них пам’ятник Ватутіну, три пам’ятники Пушкіну, георгіївська стрічка на станції метро «Героїв Дніпра».

У грудні 2022 року з’явилось повідомлення, що Київ ініціює переміщення пам’ятників радянської епохи. Готові документи, аби монументи Щорса, Ватутіна та інших діячів часів СРСР офіційно втратили статус пам’яток під охороною.

25 січня у МКІП відбулося засідання експертної комісії, яка розглянула подання щодо зняття статусу об'єктів культурної спадщини з пам’ятників Ватутіну та Чкалову. Пізніше Міністерство культури рекомендувало КМДА демонтувати та перенести пам’ятник радянському генералу Миколі Ватутіну.