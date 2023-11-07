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ВСУ форсировали Днепр и имеют успех на левом берегу Херсонщины — ISW
ВСУ форсировали Днепр и имеют успех на левом берегу Херсонщины — ISWhttps://racurs.ua/n189105-vsu-forsirovali-dnepr-i-imeut-uspeh-na-levom-beregu-hersonschiny-isw.htmlРакурс
Українським захисникам вдалося розширити свій контроль біля селища Підстепне Олешківського району, стверджують аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
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Також ЗСУ вже контролюють частину селища Кринки на окупованому лівому березі Херсонської області, кажуть американські аналітики. У звіті ISW за 6 листопада повідомляється, що наші воїни наближаються до берегової лінії Дніпра і досі утримують свої позиції щодо села Кринки.
Українська сторона це не підтверджує. Ворог наразі теж офіційно не коментує цю інформацію.
Ворожі воєнкори повідомляють, що наші війська почали перекидання бронетехніки на нові рубежі.
Місяць тому в Кринках діяли сили до взводу… Проте, два тижні тому противник наростив свою присутність у Кринках до роти, наразі в цьому районі понад 300 бойовиків, тенденція має схильність зберігатися й надалі. З тилу противника останніми днями надходить інформація, що у напрямку до Херсона і Берислава перекидаються ПТС, — скаржаться окупанти.
Причиною такої вдалої роботи ЗСУ росіяни називають потужну роботу FPV-дронів і купол РЕБ, які діють з островів на Дніпрі.
Окупанти зазначають, що ЗСУ готують в районі Кринок плацдарм і постійно намагаються розширити контрольовану територію на лівому березі. Зокрема, українські воїни готують понтонно-мостові переправи та плавучі транспортери, а також проводять навчання з подолання великих водних перешкод в умовах вогневої протидії.
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