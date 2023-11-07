ЗСУ форсували Дніпро і мають успіх на лівому березі Херсонщини - ISW

https://racurs.ua/ua/n189105-zsu-forsuvaly-dnipro-i-maut-uspih-na-livomu-berezi-hersonschyny-isw.html

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Українським захисникам вдалося розширити свій контроль біля селища Підстепне Олешківського району, стверджують аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Також ЗСУ вже контролюють частину селища Кринки на окупованому лівому березі Херсонської області, кажуть американські аналітики. У звіті ISW за 6 листопада повідомляється, що наші воїни наближаються до берегової лінії Дніпра і досі утримують свої позиції щодо села Кринки.

Українська сторона це не підтверджує. Ворог наразі теж офіційно не коментує цю інформацію.

Ворожі воєнкори повідомляють, що наші війська почали перекидання бронетехніки на нові рубежі.