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В Украине появится новый лагерь для пленных россиян, фото: «Хочу жить»

Новый лагерь для военнопленных открывает Украина

7 ноя 2023, 15:58
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В Україні через велику кількість російських військовополонених найближчим часом відкривається новий табір для їх утримання. Паралельно з цим тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору.


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Про це сьогодні, 17 листопада, повідомляється у Telegram-каналі проекту «Хочу жити».

Зазначається, що збільшення кількості військовополонених пов’язане з:

  • ситуацією на фронті, що погіршується мотивацією російських солдатів;
  • блокуванням обмінів військовополоненими російською стороною.

Як і у випадку з табором «Захід-1», умови у новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права. Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв’язком із рідними, а також постійним доступом до представників Міжнародного комітету Червоного хреста, — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що сам табір перебуває у глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями.

У «Хочу жити» наголошують, що утримання військовополонених виключно у спеціально відведених для цього місцях передбачено Женевськими конвенціями і на відміну від рф, Україна дотримується міжнародних гуманітарних норм.

У той час як російська сторона, наприклад, містить українських військових у звичайних в’язницях та виправних колоніях разом із ув’язненими, часом у нелюдських умовах, не поважаючи та фактично не визнаючи їхнього статусу військовополоненого, — наголошують у проекті.

Источник: Ракурс


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