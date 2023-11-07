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В Україні з’явиться новий табір для полонених росіян, фото: «Хочу жити»
Новий табір для військовополонених відкриває Українаhttps://racurs.ua/ua/n189106-novyy-tabir-dlya-viyskovopolonenyh-vidkryvaie-ukrayina.htmlРакурс
В Україні через велику кількість російських військовополонених найближчим часом відкривається новий табір для їх утримання. Паралельно з цим тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору.
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Про це сьогодні, 17 листопада, повідомляється у Telegram-каналі проекту «Хочу жити».
Зазначається, що збільшення кількості військовополонених пов’язане з:
- ситуацією на фронті, що погіршується мотивацією російських солдатів;
- блокуванням обмінів військовополоненими російською стороною.
Як і у випадку з табором «Захід-1», умови у новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права. Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв’язком із рідними, а також постійним доступом до представників Міжнародного комітету Червоного хреста, — наголошується в повідомленні.
Зазначається, що сам табір перебуває у глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями.
У «Хочу жити» наголошують, що утримання військовополонених виключно у спеціально відведених для цього місцях передбачено Женевськими конвенціями і на відміну від рф, Україна дотримується міжнародних гуманітарних норм.
У той час як російська сторона, наприклад, містить українських військових у звичайних в’язницях та виправних колоніях разом із ув’язненими, часом у нелюдських умовах, не поважаючи та фактично не визнаючи їхнього статусу військовополоненого, — наголошують у проекті.
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