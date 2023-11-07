В Україні з’явиться новий табір для полонених росіян, фото: «Хочу жити»

https://racurs.ua/ua/n189106-novyy-tabir-dlya-viyskovopolonenyh-vidkryvaie-ukrayina.html

Ракурс

В Україні через велику кількість російських військовополонених найближчим часом відкривається новий табір для їх утримання. Паралельно з цим тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору.

.

Про це сьогодні, 17 листопада, повідомляється у Telegram-каналі проекту «Хочу жити».

Зазначається, що збільшення кількості військовополонених пов’язане з:

ситуацією на фронті, що погіршується мотивацією російських солдатів;

блокуванням обмінів військовополоненими російською стороною.

Як і у випадку з табором «Захід-1», умови у новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права. Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв’язком із рідними, а також постійним доступом до представників Міжнародного комітету Червоного хреста, — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що сам табір перебуває у глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями.

У «Хочу жити» наголошують, що утримання військовополонених виключно у спеціально відведених для цього місцях передбачено Женевськими конвенціями і на відміну від рф, Україна дотримується міжнародних гуманітарних норм.