Зеленский ввел в состав Ставки нового командующего ССО

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Владимир Зеленский, фото: «Новинарня»
Зеленский ввел в состав Ставки нового командующего ССОhttps://racurs.ua/n189109-zelenskiy-vvel-v-sostav-stavki-novogo-komanduuschego-sso.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, ввід до складу Ставки Верховного Головнокомандувача нового командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Сергія Лупанчука.
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Водночас зі складу Ставки виводиться попередній командувач ССО Віктор Хоренко. Про це йдеться у президентському указу № 736/2023, котрий сьогодні, 7 листопада, опублікований на сайті президента.
Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування. Хоренка з посади командувача ССО Зеленський звільнив 3 листопада.
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