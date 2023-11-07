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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Новинарня»

Зеленский ввел в состав Ставки нового командующего ССО

7 ноя 2023, 17:37
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Володимир Зеленський, президент України, ввід до складу Ставки Верховного Головнокомандувача нового командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Сергія Лупанчука.


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Водночас зі складу Ставки виводиться попередній командувач ССО Віктор Хоренко. Про це йдеться у президентському указу № 736/2023, котрий сьогодні, 7 листопада, опублікований на сайті президента.

Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування. Хоренка з посади командувача ССО Зеленський звільнив 3 листопада.

Источник: Ракурс


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