Зеленський увів до складу Ставки нового командувача ССО

Володимир Зеленський, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n189109-zelenskyy-uviv-do-skladu-stavky-novogo-komanduvacha-sso.html

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Володимир Зеленський, президент України, ввід до складу Ставки Верховного Головнокомандувача нового командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Сергія Лупанчука.

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Водночас зі складу Ставки виводиться попередній командувач ССО Віктор Хоренко. Про це йдеться у президентському указу № 736/2023, котрий сьогодні, 7 листопада, опублікований на сайті президента.

Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування. Хоренка з посади командувача ССО Зеленський звільнив 3 листопада.