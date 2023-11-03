Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Очільник ССО дізнався про звільнення зі ЗМІ, каже, що Залужний подання не робив
Очільник ССО дізнався про звільнення зі ЗМІ, каже, що Залужний подання не робивhttps://racurs.ua/ua/n188991-ochilnyk-sso-diznavsya-pro-zvilnennya-zi-zmi-kaje-scho-zalujnyy-podannya-ne-robyv.htmlРакурс
Екс-командувач ССО Віктор Хоренко дізнався про своє звільнення зі ЗМІ, подання головнокамндуючий ЗСУ Валерій Залужний не робив.
.
Про це Хоренко заявив 3 листопада в ефірі ток-шоу УП.
Причини особисто не знаю. Спілкувався з головнокомандувачем, який також пояснити мені цього не зміг. Главком мав робити відповідне подання, але він мені відповів, що такого не робив. Не розумію, що сталося, — сказав він.
Читайте також
Президент замінив командувача Сил спецоперацій
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...