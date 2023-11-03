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Глава ССО узнал об увольнении из СМИ, говорит, что Залужный представление не делал
Глава ССО узнал об увольнении из СМИ, говорит, что Залужный представление не делалhttps://racurs.ua/n188991-glava-sso-uznal-ob-uvolnenii-iz-smi-govorit-chto-zalujnyy-predstavlenie-ne-delal.htmlРакурс
Екс-командувач ССО Віктор Хоренко дізнався про своє звільнення зі ЗМІ, подання головнокамндуючий ЗСУ Валерій Залужний не робив.
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Про це Хоренко заявив 3 листопада в ефірі ток-шоу УП.
Причини особисто не знаю. Спілкувався з головнокомандувачем, який також пояснити мені цього не зміг. Главком мав робити відповідне подання, але він мені відповів, що такого не робив. Не розумію, що сталося, — сказав він.
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