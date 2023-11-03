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Ракурс
Глава ССО узнал об увольнении из СМИ, говорит, что Залужный представление не делал

Глава ССО узнал об увольнении из СМИ, говорит, что Залужный представление не делал

3 ноя 2023, 20:51
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Екс-командувач ССО Віктор Хоренко дізнався про своє звільнення зі ЗМІ, подання головнокамндуючий ЗСУ Валерій Залужний не робив.


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Про це Хоренко заявив 3 листопада в ефірі ток-шоу УП.

Причини особисто не знаю. Спілкувався з головнокомандувачем, який також пояснити мені цього не зміг. Главком мав робити відповідне подання, але він мені відповів, що такого не робив. Не розумію, що сталося, — сказав він.

Источник: Ракурс


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