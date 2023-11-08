Россияне из дрона ударили по автомобилю полицейских, ехавших задерживать коллаборантов (ФОТО)https://racurs.ua/n189126-rossiyane-iz-drona-udarili-po-avtomobilu-policeyskih-ehavshih-zaderjivat-kollaborantov-foto.htmlРакурс
На Харківщині росіяни скинули гранату з дрона по автомобілю слідчо-оперативної групи, яка їхала затримувати колаборантів.
Подія сталася у селищі Дворічне Куп’янського району. Про це сьогодні, 8 листопада, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
За словами Болвінова, правоохоронців (в авто їх було троє) врятувала швидка реакція.
Дрона ніхто не бачив, але характерний звук не залишав сумнівів в тому, що вони — мішень. Спочатку спробували відірватися, але швидко зрозуміли, що цього зробити не вдасться, — розповів Болвінов.
Зазначається, що першим у цій ситуації зорієнтувався водій, котрий за секунди ухвалив рішення стрибати з автівки, відразу після чого пролунав вибух
Ми вистрибнули за долі секунд до того, як дрон скинув гранату. Вона поцілила в задню частину автомобіля, а водій стрибав останнім, фактично вже в момент влучання, — розповів слідчий Микола Харченко.
У поліцейських контузії. На щастя, всім вдалося врятуватися.
Все сталося прямо посеред вулиці — ворог полює на нашій території, намагається вбити та залякати тих, хто зараз на звільнених територіях викриває колаборантів та зрадників, — наголосив Болвінов. — Але росіянам це не вдасться — опергрупа ту справу, по якій їхала на виїзд, залишати не збирається. Як і десятки інших.