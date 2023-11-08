Последствия инцидента, фото: Сергей Болвинов

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На Харківщині росіяни скинули гранату з дрона по автомобілю слідчо-оперативної групи, яка їхала затримувати колаборантів.

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Подія сталася у селищі Дворічне Куп’янського району. Про це сьогодні, 8 листопада, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

За словами Болвінова, правоохоронців (в авто їх було троє) врятувала швидка реакція.

Дрона ніхто не бачив, але характерний звук не залишав сумнівів в тому, що вони — мішень. Спочатку спробували відірватися, але швидко зрозуміли, що цього зробити не вдасться, — розповів Болвінов.

Зазначається, що першим у цій ситуації зорієнтувався водій, котрий за секунди ухвалив рішення стрибати з автівки, відразу після чого пролунав вибух

Ми вистрибнули за долі секунд до того, як дрон скинув гранату. Вона поцілила в задню частину автомобіля, а водій стрибав останнім, фактично вже в момент влучання, — розповів слідчий Микола Харченко.

У поліцейських контузії. На щастя, всім вдалося врятуватися.