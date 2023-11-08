Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия инцидента, фото: Сергей Болвинов

Россияне из дрона ударили по автомобилю полицейских, ехавших задерживать коллаборантов (ФОТО)

8 ноя 2023, 11:08
999

На Харківщині росіяни скинули гранату з дрона по автомобілю слідчо-оперативної групи, яка їхала затримувати колаборантів.


.

Подія сталася у селищі Дворічне Куп’янського району. Про це сьогодні, 8 листопада, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

За словами Болвінова, правоохоронців (в авто їх було троє) врятувала швидка реакція.

Дрона ніхто не бачив, але характерний звук не залишав сумнівів в тому, що вони — мішень. Спочатку спробували відірватися, але швидко зрозуміли, що цього зробити не вдасться, — розповів Болвінов.

Зазначається, що першим у цій ситуації зорієнтувався водій, котрий за секунди ухвалив рішення стрибати з автівки, відразу після чого пролунав вибух

Ми вистрибнули за долі секунд до того, як дрон скинув гранату. Вона поцілила в задню частину автомобіля, а водій стрибав останнім, фактично вже в момент влучання, — розповів слідчий Микола Харченко.

У поліцейських контузії. На щастя, всім вдалося врятуватися.

Все сталося прямо посеред вулиці — ворог полює на нашій території, намагається вбити та залякати тих, хто зараз на звільнених територіях викриває колаборантів та зрадників, — наголосив Болвінов. — Але росіянам це не вдасться — опергрупа ту справу, по якій їхала на виїзд, залишати не збирається. Як і десятки інших.

Росіяни з дрона вдарили по автомобілю поліцейських, які їхали затримувати колаборантів – агресія росії

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров