Последствия падения обломков русского дрона, фото: Черкасская ОВА

https://racurs.ua/n189192-oblomki-sbitogo-drona-povredili-zdaniya-na-cherkasschine-foto.html

Ракурс

На Черкащині внаслідок падіння уламків ворожого «Шахеда» на Золотоніщині в ніч на сьогодні, 10 листопада, пошкоджено кілька приватних будівель.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

В області працювала ППО. Маємо падіння уламків «шахеда» у приватному секторі на Золотоніщині. Унаслідок чого пошкоджено кілька будівель. Люди не постраждали. І це головне, — зазначив Табурець.

Нагадаємо, вночі сили ППО України збили п’ять безпілотників та одну ракету рашистів.