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Последствия падения обломков русского дрона, фото: Черкасская ОВА

Обломки сбитого дрона повредили здания на Черкасщине (ФОТО)

10 ноя 2023, 10:32
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На Черкащині внаслідок падіння уламків ворожого «Шахеда» на Золотоніщині в ніч на сьогодні, 10 листопада, пошкоджено кілька приватних будівель.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

В області працювала ППО. Маємо падіння уламків «шахеда» у приватному секторі на Золотоніщині. Унаслідок чого пошкоджено кілька будівель. Люди не постраждали. І це головне, — зазначив Табурець.

Наслідки падіння уламків російського дрона, фото: Черкаська ОВА

Нагадаємо, вночі сили ППО України збили п’ять безпілотників та одну ракету рашистів.

Источник: Ракурс


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