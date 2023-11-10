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Последствия падения обломков русского дрона, фото: Черкасская ОВА
Обломки сбитого дрона повредили здания на Черкасщине (ФОТО)https://racurs.ua/n189192-oblomki-sbitogo-drona-povredili-zdaniya-na-cherkasschine-foto.htmlРакурс
На Черкащині внаслідок падіння уламків ворожого «Шахеда» на Золотоніщині в ніч на сьогодні, 10 листопада, пошкоджено кілька приватних будівель.
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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
В області працювала ППО. Маємо падіння уламків «шахеда» у приватному секторі на Золотоніщині. Унаслідок чого пошкоджено кілька будівель. Люди не постраждали. І це головне, — зазначив Табурець.
Нагадаємо, вночі сили ППО України збили п’ять безпілотників та одну ракету рашистів.
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