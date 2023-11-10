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Ракурс
Наслідки падіння уламків російського дрона, фото: Черкаська ОВА

Уламки збитого дрона пошкодили будівлі на Черкащині (ФОТО)

10 лис 2023, 10:32
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На Черкащині внаслідок падіння уламків ворожого «Шахеда» на Золотоніщині в ніч на сьогодні, 10 листопада, пошкоджено кілька приватних будівель.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

В області працювала ППО. Маємо падіння уламків «шахеда» у приватному секторі на Золотоніщині. Унаслідок чого пошкоджено кілька будівель. Люди не постраждали. І це головне, — зазначив Табурець.

Наслідки падіння уламків російського дрона, фото: Черкаська ОВА

Нагадаємо, вночі сили ППО України збили п’ять безпілотників та одну ракету рашистів.

Джерело: Ракурс


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