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Последствия прилета в Скадовске, фото: Astra

В Скадовске произошло попадание по офицерам ск рф — СМИ (ФОТО)

10 ноя 2023, 12:37
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У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вчора, 9 листопада, стався приліт по розташуванню військового слідчого управління слідчого комітету рф.


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В результаті загинули високопоставлені російські офіцери. Про це повідомляє видання Astra.

Один із завданих напередодні, 9 листопада, ударів в окупованому Скадовську Херсонської області припав по двоповерховому будинку … на вулиці Портовій, 59, в якому розташовувалися російські військові слідчі, — зазначає видання.

Зазначається, що внаслідок обстрілу будівлю було повністю знищено. За даними джерел видання, 10 людей загинуло, 11 було поранено.

Будівля, в яку сталося влучання (фото п'ятирічної давнини), джерело: Astra

Наслідки прильоту у Скадовську, фото: Astra

Джерело: Astra

Источник: Ракурс


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