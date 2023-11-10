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Наслідки прильоту у Скадовську, фото: Astra
У Скадовську сталося влучання по офіцерах ск рф — ЗМІ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n189196-u-skadovsku-stalosya-vluchannya-po-vysokopostavlenyh-oficerah-sk-rf-zmi-foto.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вчора, 9 листопада, стався приліт по розташуванню військового слідчого управління слідчого комітету рф.
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В результаті загинули високопоставлені російські офіцери. Про це повідомляє видання Astra.
Один із завданих напередодні, 9 листопада, ударів в окупованому Скадовську Херсонської області припав по двоповерховому будинку … на вулиці Портовій, 59, в якому розташовувалися російські військові слідчі, — зазначає видання.
Зазначається, що внаслідок обстрілу будівлю було повністю знищено. За даними джерел видання, 10 людей загинуло, 11 було поранено.
Джерело: Astra
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