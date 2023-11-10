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Последствия сброса взрывчатки на «Пункт несокрушимости», фото: Херсонская ОВА
Российский дрон сбросил взрывчатку на «Пункт несокрушимости» на Херсонщине (ФОТО)https://racurs.ua/n189197-rossiyskiy-dron-sbrosil-vzryvchatku-na-punkt-nesokrushimosti-na-hersonschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники з дрона скинули вибухівку на «Пункт незламності» у Золотій Балці Новоолександрівської громади на Херсонщині.
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Про це сьогодні, 10 листопада, повідомляється у Telegram-каналі Херсонської ОВА.
Подія сталася сьогодні близько 11.30.
Постраждалих серед цивільних немає, — зазначили в ОВА, опублікувавши фото, котре показує, який тепер вигляд має «Пункт незламності».
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