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Наслідки скидання вибухівки на «Пункт незламності», фото: Херсонська ОВА
Російський дрон скинув вибухівку на «Пункт незламності» на Херсонщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n189197-rosiyskyy-dron-skynuv-vybuhivku-na-punkt-nezlamnosti-na-hersonschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники з дрона скинули вибухівку на «Пункт незламності» у Золотій Балці Новоолександрівської громади на Херсонщині.
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Про це сьогодні, 10 листопада, повідомляється у Telegram-каналі Херсонської ОВА.
Подія сталася сьогодні близько 11.30.
Постраждалих серед цивільних немає, — зазначили в ОВА, опублікувавши фото, котре показує, який тепер вигляд має «Пункт незламності».
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