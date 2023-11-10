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Ракурс
Наслідки скидання вибухівки на «Пункт незламності», фото: Херсонська ОВА

Російський дрон скинув вибухівку на «Пункт незламності» на Херсонщині (ФОТО)

10 лис 2023, 12:57
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Російські загарбники з дрона скинули вибухівку на «Пункт незламності» у Золотій Балці Новоолександрівської громади на Херсонщині.


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Про це сьогодні, 10 листопада, повідомляється у Telegram-каналі Херсонської ОВА.

Подія сталася сьогодні близько 11.30.

Постраждалих серед цивільних немає, — зазначили в ОВА, опублікувавши фото, котре показує, який тепер вигляд має «Пункт незламності».

Наслідки скидання вибухівки на «Пункт незламності», фото: Херсонська ОВА

Джерело: Ракурс


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