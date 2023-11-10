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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: Роман Мрочко

Рашисти обстріляли передмістя Херсона, пошкоджена школа (ФОТО, ВІДЕО)

10 лис 2023, 11:50
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 листопада, обстріляли передмістя Херсона Комишани. В результаті пошкоджена школа.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко.

Дуже пошкоджений старий корпус місцевої школи, у новому — вибиті вікна. У цій школі навчались майже 800 дітей. Не у кожному навчальному закладі Херсона є стільки учнів, — зазначив Мрочко.

Наслідки російських обстрілів, фото: Роман Мрочко

Крім того, близько 9.30 російська армія з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини почала обстріл Антонівського старостинського округу Херсонської міської територіальної громади.

В район адмінбудівлі прилетіло близько 15 ворожих снарядів, — зазначив Мрочко, опублікувавши відео наслідків обстрілів.

Джерело: Ракурс


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