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Наслідки російських обстрілів, фото: Роман Мрочко
Рашисти обстріляли передмістя Херсона, пошкоджена школа (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189195-rashysty-obstrilyaly-peredmistya-hersona-poshkodjena-shkola-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 листопада, обстріляли передмістя Херсона Комишани. В результаті пошкоджена школа.
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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко.
Дуже пошкоджений старий корпус місцевої школи, у новому — вибиті вікна. У цій школі навчались майже 800 дітей. Не у кожному навчальному закладі Херсона є стільки учнів, — зазначив Мрочко.
Крім того, близько 9.30 російська армія з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини почала обстріл Антонівського старостинського округу Херсонської міської територіальної громади.
В район адмінбудівлі прилетіло близько 15 ворожих снарядів, — зазначив Мрочко, опублікувавши відео наслідків обстрілів.
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