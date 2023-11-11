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Украина может атаковать нефтегазовую инфраструктуру россии. Фото:
Украина может атаковать нефтегазовую инфраструктуру россии — министрhttps://racurs.ua/n189229-ukraina-mojet-atakovat-neftegazovuu-infrastrukturu-rossii-ministr.htmlРакурс
Україна може завдати ударів у відповідь російські обстріли українських енергетичних об'єктів.
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Сили оборони може атакувати російську нафтогазову інфраструктуру у відповідь на удари по українській енергосистемі у зимовий період. Агресор постійно здійснює кібератаки на електромережі України, а з настанням холодів може обстріляти критично важливі об'єкти. Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив в інтерв’ю Politico.
Це було б справедливо. Відповідаючи на атаку Росії, ми відповімо тим же підходом, атакуючи їхню енергетичну інфраструктуру, — зазначив міністр.
Галущенко також вважає перебільшеним страх того, що напад на здатність рф видобувати або транспортувати нафту і газ призведе до стрибка цін. Компенсувати пропозиції на ринку могли б інші виробники.
Нагадаємо, у жовтні міністр енергетики України Герман Галущенко закликав українців запасатись генераторами на зиму. Чиновник запевняв, що енергетики та ППО, зі свого боку, робитимуть все, щоб генератори не знадобилися.
Джерело: Politico
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