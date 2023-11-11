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Україна може атакувати нафтогазову інфраструктуру рф. Фото:

Україна може атакувати нафтогазову інфраструктуру рф — міністр

11 лис 2023, 11:20
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Україна може завдати ударів у відповідь російські обстріли українських енергетичних об'єктів.


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Сили оборони може атакувати російську нафтогазову інфраструктуру у відповідь на удари по українській енергосистемі у зимовий період. Агресор постійно здійснює кібератаки на електромережі України, а з настанням холодів може обстріляти критично важливі об'єкти. Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив в інтерв’ю Politico.

Це було б справедливо. Відповідаючи на атаку Росії, ми відповімо тим же підходом, атакуючи їхню енергетичну інфраструктуру, — зазначив міністр.

Галущенко також вважає перебільшеним страх того, що напад на здатність рф видобувати або транспортувати нафту і газ призведе до стрибка цін. Компенсувати пропозиції на ринку могли б інші виробники.

Нагадаємо, у жовтні міністр енергетики України Герман Галущенко закликав українців запасатись генераторами на зиму. Чиновник запевняв, що енергетики та ППО, зі свого боку, робитимуть все, щоб генератори не знадобилися.

Джерело: Politico

Джерело: Ракурс


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