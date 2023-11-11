ЕС может не договориться о помощи Украине в 20 млрд евро. Фото:

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Європейський Союз може не дійти згоди щодо допомоги Україні на 20 млрд євро.

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Керівник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель у липні запропонував створити спеціальний фонд для підтримки ЗСУ на наступні чотири роки обсягом до 20 млрд євро. Цей фонд має компенсувати державам-членам витрати на закупівлю й передання Україні боєприпасів, ракет і танків, а також фінансуватиме навчання українських військовослужбовців. Однак цей план зустрів опір з боку деяких країн Євросоюзу і може не бути реалізованим у нинішньому вигляді. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

Міністри оборони країн-членів ЄС планують обговорити цей план у Брюсселі 14 листопада. Однак деякі країни вже висловилися проти. Зокрема, Німеччина застерігає інші держави щодо виділення таких великих сум на кілька років наперед.

Я не збираюся поки що оголошувати цю ідею мертвою. Але, звичайно, завжди можна досягти поліпшень. У Німеччини було багато запитань … і це справедливо. Ми говоримо про великі гроші, — заявив в умовах анонімності топ-дипломат ЄС.

В урядах європейських країн наголошують, що довгострокова військова допомога Євросоюзу має бути скоординована з пакетами безпеки, про які окремі країни-члени ведуть переговори з Україною. А деякі країни кажуть, що їм важко взяти на себе великі довгострокові зобов’язання через внутрішні бюджети обмежені.

Нагадаємо, 9 листопада координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США витратили 96% коштів, виділених на допомогу Україні. З понад 60 млрд дол., які ми виділили на допомогу Україні з початку бойових дій, ми витратили майже 96%. Перед початком зими у Пентагону залишилося приблизно 1,1 млрд дол. на допомогу Україні.

Джерело: Reuters