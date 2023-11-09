В уряду США залишився мільярд на допомогу Україні

https://racurs.ua/ua/n189156-v-uryadu-ssha-zalyshyvsya-milyard-na-dopomogu-ukrayini.html

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США витратили 96% коштів, виділених на допомогу Україні, заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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З понад 60 млрд, які ми виділили на допомогу Україні з початку бойових дій, ми витратили майже 96%. Ідеться про гроші не лише на військову допомогу, але й на фінансово-економічну підтримку та гуманітарну допомогу. Тепер, перед початком зими, у Міністерства оборони залишилося приблизно 1,1 млрд на допомогу Україні, — розповів Кірбі.

Він вважає, що «ця злітно-посадкова смуга стає коротшою, і тому потрібно схвалити цей додатковий запит».

Кірбі додав, що США зосереджені на тому, щоб продовжувати надавати військову допомогу Україні, щоб «вони змогли максимально використати час, що залишився, перш ніж погода остаточно зіпсується і скоротить можливості для досягнення прогресу».