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В уряду США залишився мільярд на допомогу Україні
В уряду США залишився мільярд на допомогу Україніhttps://racurs.ua/ua/n189156-v-uryadu-ssha-zalyshyvsya-milyard-na-dopomogu-ukrayini.htmlРакурс
США витратили 96% коштів, виділених на допомогу Україні, заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
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З понад 60 млрд, які ми виділили на допомогу Україні з початку бойових дій, ми витратили майже 96%. Ідеться про гроші не лише на військову допомогу, але й на фінансово-економічну підтримку та гуманітарну допомогу. Тепер, перед початком зими, у Міністерства оборони залишилося приблизно 1,1 млрд на допомогу Україні, — розповів Кірбі.
Він вважає, що «ця злітно-посадкова смуга стає коротшою, і тому потрібно схвалити цей додатковий запит».
Кірбі додав, що США зосереджені на тому, щоб продовжувати надавати військову допомогу Україні, щоб «вони змогли максимально використати час, що залишився, перш ніж погода остаточно зіпсується і скоротить можливості для досягнення прогресу».
На запитання журналіста, чи вірить президент Байден, що Київ зможе досягти прогресу, Кірбі відповів:
Абсолютно. Ми віримо, що вони матимуть змогу повернути свою територію. Я думаю, їх недооцінювали від початку цього конфлікту.
Нагадаємо, Конгрес США поки що не ухвалив річний бюджет, куди входить, зокрема, новий пакет військової допомоги Україні. Демократи у Сенаті заблокували виділення допомоги Ізраїлю, яке лобіювали республіканці у Палаті представників. Причина — відсутність консолідованої позиції щодо спільного пакета допомоги Україні та Ізраїлю.
Джо Байден просив у Конгресу ухвалити комплексний пакет військової допомоги для Ізраїлю, України та Тайваню. Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд дол. без України. Однак демократи заблокували законопроект.
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