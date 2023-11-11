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Пограничники подняли сине-желтое знамя в селе в серой зоне Харьковщины
Пограничники подняли сине-желтое знамя в селе в серой зоне Харьковщиныhttps://racurs.ua/n189247-pogranichniki-podnyali-sine-jeltoe-znamya-v-sele-v-seroy-zone-harkovschiny.htmlРакурс
Прикордонники підняли синьо-жовтий прапор в населеному пункті у сірій зоні Харківщини.
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Бійці «Сталевого кордону» підняли український стяг у прикордонному з рф населеному пункті Тополі. Село знаходиться у так званій «сірій» зоні — між позиціями України та рашистів.
Нагадуємо ворогові, хто є господарями на нашій землі, — написали в коментарі до відео українські прикордонники.
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