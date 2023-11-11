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Ракурс
Пограничники подняли сине-желтое знамя в селе в серой зоне Харьковщины

Пограничники подняли сине-желтое знамя в селе в серой зоне Харьковщины

11 ноя 2023, 19:14
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Прикордонники підняли синьо-жовтий прапор в населеному пункті у сірій зоні Харківщини.


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Бійці «Сталевого кордону» підняли український стяг у прикордонному з рф населеному пункті Тополі. Село знаходиться у так званій «сірій» зоні — між позиціями України та рашистів.

Нагадуємо ворогові, хто є господарями на нашій землі, — написали в коментарі до відео українські прикордонники.

Источник: Ракурс


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