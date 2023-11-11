Ракурсhttps://racurs.ua/
Прикордонники підняли синьо-жовтий прапор в населеному пункті у сірій зоні Харківщини
Прикордонники підняли синьо-жовтий прапор в селі у сірій зоні Харківщиниhttps://racurs.ua/ua/n189247-prykordonnyky-pidnyaly-syno-jovtyy-prapor-v-naselenomu-punkti-u-siriy-zoni-harkivschyny.htmlРакурс
Прикордонники підняли синьо-жовтий прапор в населеному пункті у сірій зоні Харківщини.
.
Бійці «Сталевого кордону» підняли український стяг у прикордонному з рф населеному пункті Тополі. Село знаходиться у так званій «сірій» зоні — між позиціями України та рашистів.
Нагадуємо ворогові, хто є господарями на нашій землі, — написали в коментарі до відео українські прикордонники.
Загрузка...