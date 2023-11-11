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Впервые в истории Украина вошла в зиму без импорта газа

Впервые в истории Украина вошла в зиму без импорта газа

11 ноя 2023, 20:30
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Вперше в історії Україна увійшла в зиму без імпорту газу.


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Україна збільшила видобуток власного природного газу протягом останнього року на 7%. Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в ефірі телемарафону «Єдині новини», перебуваючи на форумі «Формула успіху України. Великий день з NV».

Наш видобуток зосереджено переважно в Полтавській та Харківській областях, і ми його не тільки зберегли, а збільшили. Це дозволило нам фактично входити в цю зиму без імпорту природного газу з інших країн. Вперше в історії України така подія сталася, цю зиму ми пройдемо за допомогою власного газу, — повідомив Чернишов.

Раніше Чернишов казав, що Україна розраховує пройти цю зиму з газом винятково власного видобутку.

Ми не плануємо додатковий імпорт, — маємо забезпечити себе газом українського видобутку. І це, напевно, відбудеться саме цієї зими. Ми передбачаємо збільшення використання (газу) саме для електрогенерації. Створено відповідний резерв під подібні ризики, тому ми готові до цього", — стверджував Чернишов в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Чернишов зауважив, що Україна має можливість додаткового імпорту, якщо це знадобиться, зокрема, йтиметься про європейських трейдерів.

За словами глави правління «Нафтогазу», зараз в українських підземних сховищах зберігається 16 мільярдів кубометрів газу.

2,4 млрд кубометрів цих запасів — газ іноземних трейдерів, його Україні не продаватимуть. Ще до 1,5 млрд кубів — газ приватного українського видобутку, а близько 4,1 млрд кубів — буферний газ, необхідний для стабільної роботи сховищ.

Источник: Ракурс


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