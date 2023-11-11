Вперше в історії Україна увійшла в зиму без імпорту газу

https://racurs.ua/ua/n189250-vpershe-v-istoriyi-ukrayina-uviyshla-v-zymu-bez-importu-gazu.html

Ракурс

Вперше в історії Україна увійшла в зиму без імпорту газу.

.

Україна збільшила видобуток власного природного газу протягом останнього року на 7%. Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в ефірі телемарафону «Єдині новини», перебуваючи на форумі «Формула успіху України. Великий день з NV».

Наш видобуток зосереджено переважно в Полтавській та Харківській областях, і ми його не тільки зберегли, а збільшили. Це дозволило нам фактично входити в цю зиму без імпорту природного газу з інших країн. Вперше в історії України така подія сталася, цю зиму ми пройдемо за допомогою власного газу, — повідомив Чернишов.