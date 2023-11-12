Дания приняла решение о пребывании украинских беженцев. Фото:

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У Данії ухвалили рішення щодо майбутнього біженців з України.

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Копенгаґен вирішив продовжити терміни дозволів на проживання для українців до 17 березня 2025 року. До березня наступного року влада перевірить справи українців, які отримали дозволи на проживання. Якщо вони й надалі відповідатимуть умовам тимчасового захисту, то їх продовжать автоматично. Відповідну картку надішлють поштою. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що громадянам України не треба буде повторно надавати свої біометричні дані — фотокартку та відбитки пальців.

У Міністерстві додали, що це рішення стало частиною закону «Про посвідку на тимчасове проживання осіб, переміщених з України», який ухвалили в березні минулого року. Цей закон дозволяє українцям можливість легалізувати своє перебування в Данії та користуватися соціальними правами.

Як відомо, дані ООН свідчать, що станом на жовтень 2023 року кількість зареєстрованих у країнах світу вимушених мігрантів із України становить понад 6 млн осіб. Данія є одним із найбільш активних партнерів України у боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, у жовтні експерти Інституту вивчення економіки Мюнхена заявили, що серед шукачів захисту від війни росії в Україні, які опинилися у Німеччині, втричі збільшилася частка чоловіків.