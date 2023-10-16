Серед біженців з України у Німеччині стало втричі більше чоловіків

Українські прапори у Берліні, фото – Інго Петц

https://racurs.ua/ua/n188353-sered-bijenciv-z-ukrayiny-u-nimechchyni-stalo-vtrychi-bilshe-cholovikiv.html

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Серед шукачів захисту від війни росії в Україні, які опинилися у Німеччині, втричі збільшилася частка чоловіків.

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Такого висновку дійшли експерти Інституту вивчення економіки Мюнхена, передає «Укрінформ».

У нещодавньому опитуванні Інституту взяли участь 1 тис. 517 українців, які прибули в Німеччину після початку повномасштабного вторгнення. Частка чоловіків серед респондентів сягнула 21%, тоді як у травні-червні 2022 року їх було лише 7%.

Частка респондентів, які висловили намір залишитися в Німеччині на більш тривалий період часу, зросла з 39 до 44% у порівнянні з попереднім опитуванням.

Майже п’ята частина біженців з України (18%) була працевлаштована на початок 2023 року. Ще 5% навчалися і 2% стажувалися. Три чверті українських біженців відвідували курси німецької мови.