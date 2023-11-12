Россияне используют гражданскую авиацию для военных перевозок

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Российская авиакомпания I Fly выполняет военные спецрейсы, фото: Russian Aviation Insider
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Міноборони рф продовжує використовувати цивільні авіакомпанії у військових цілях.
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Зокрема авіакомпанія «I Fly» Airlines" виконує спецрейси з Новосибірська до Ростова. Надалі особовий склад направляється до України.
Про це сьогодні, 12 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Міноборони системно використовує цивільні авіакомпанії дотуючи їх. Адже після введення низки санкцій російські авіакомпанії зазнали суттєвих фінансових втрат. Відтак, наближені до влади власник авіакомпаній отримують замовлення від міноборони, аби заробити хоч якісь кошти, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що власником «I Fly» Airlines" є Олександр Буртін, який також є співзасновником та співвласником російської туристичної компанії Tez Tour. Гендиректором авіакомпанії являється Кирило Романовский.
Раніше СБУ оголосила про підозри:
- керівнику Росавіації Олександрові Нерадьку, який надав цивільні літаки для перекидання російських військових на фронт;
- гендиректору «Уральських авіаліній» Сергію Скуратову, який надав у доступ літаки компанії для міноборони рф.
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