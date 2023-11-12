Росіяни використовують цивільну авіацію для військових перевезень

Російська авіакомпанія «I Fly» виконує військові спецрейси, фото: Russian Aviation Insider

https://racurs.ua/ua/n189272-rosiyany-vykorystovuut-cyvilnu-aviaciu-dlya-viyskovyh-perevezen.html

Ракурс

Міноборони рф продовжує використовувати цивільні авіакомпанії у військових цілях.

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Зокрема авіакомпанія «I Fly» Airlines" виконує спецрейси з Новосибірська до Ростова. Надалі особовий склад направляється до України.

Про це сьогодні, 12 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Міноборони системно використовує цивільні авіакомпанії дотуючи їх. Адже після введення низки санкцій російські авіакомпанії зазнали суттєвих фінансових втрат. Відтак, наближені до влади власник авіакомпаній отримують замовлення від міноборони, аби заробити хоч якісь кошти, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що власником «I Fly» Airlines" є Олександр Буртін, який також є співзасновником та співвласником російської туристичної компанії Tez Tour. Гендиректором авіакомпанії являється Кирило Романовский.

Раніше СБУ оголосила про підозри: