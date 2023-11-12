Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты снова обстреляли Никопольщину, фото: «Википедия»

Россияне атаковали Никополь дронами-камикадзе (ФОТО)

12 ноя 2023, 18:59
999

Рашисти сьогодні, 12 листопада, протягом дня завдавали ударів по Нікопольщині артилерією та дронами-камікадзе.


.

Про це повідомляється у Telegram-каналі очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Зокрема:

  • два дрони-камікадзе рашисти спрямували;
  • з важкої артилерії рашисти били по Нікополю та Марганецькій громаді.

В результаті пошкоджені п’ятиповерхівка, чотири приватні будинки і дві господарські споруди, а також понівечена лінія електропередач.

На щастя, людей вороже залізяччя не зачепило, — наголосив Лисак.

Наслідки російських ударів по Нікопольщині, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров