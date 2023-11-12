Рашисты снова обстреляли Никопольщину, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n189275-rossiyane-atakovali-nikopol-dronami-kamikadze-foto.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 12 листопада, протягом дня завдавали ударів по Нікопольщині артилерією та дронами-камікадзе.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Зокрема:

два дрони-камікадзе рашисти спрямували;

з важкої артилерії рашисти били по Нікополю та Марганецькій громаді.

В результаті пошкоджені п’ятиповерхівка, чотири приватні будинки і дві господарські споруди, а також понівечена лінія електропередач.