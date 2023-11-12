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Ракурс
Рашисти знову обстріляли Нікопольщину, фото: «Вікіпедія»

Росіяни атакували Нікополь дронами-камікадзе (ФОТО)

12 лис 2023, 18:59
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Рашисти сьогодні, 12 листопада, протягом дня завдавали ударів по Нікопольщині артилерією та дронами-камікадзе.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Зокрема:

  • два дрони-камікадзе рашисти спрямували;
  • з важкої артилерії рашисти били по Нікополю та Марганецькій громаді.

В результаті пошкоджені п’ятиповерхівка, чотири приватні будинки і дві господарські споруди, а також понівечена лінія електропередач.

На щастя, людей вороже залізяччя не зачепило, — наголосив Лисак.

Наслідки російських ударів по Нікопольщині, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


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