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Рашисти знову обстріляли Нікопольщину, фото: «Вікіпедія»
Росіяни атакували Нікополь дронами-камікадзе (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n189275-rosiyany-atakuvaly-nikopol-dronamy-kamikadze-foto.htmlРакурс
Рашисти сьогодні, 12 листопада, протягом дня завдавали ударів по Нікопольщині артилерією та дронами-камікадзе.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Зокрема:
- два дрони-камікадзе рашисти спрямували;
- з важкої артилерії рашисти били по Нікополю та Марганецькій громаді.
В результаті пошкоджені п’ятиповерхівка, чотири приватні будинки і дві господарські споруди, а також понівечена лінія електропередач.
На щастя, людей вороже залізяччя не зачепило, — наголосив Лисак.
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