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Кива получил приговор суда — за что ему дали 14 лет
Кива получил приговор суда — за что ему дали 14 летhttps://racurs.ua/n189300-kiva-poluchil-prigovor-suda-za-chto-emu-dali-14-let.htmlРакурс
14 років позбавлення волі з конфіскацією майна: суд у Львові 13 листопада заочно засудив Іллю Киву.
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Він отримав три статті, зокрема, про державну зраду. Екснардеп переховується у росії, а також оголошений у міжнародний розшук.
Вирок ще можуть оскаржити, оскільки він набуде чинності протягом тридцяти днів.
Личаківський райсуд Львова визнав Киву винним за такими статтями Кримінального Кодексу:
ч. 3 ст. 109 — публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації;
ч. 1 ст. 111 — державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України;
ч. 2 ст. 436−1 — публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади)
ст. 436 — публічні заклики до агресивної війни.
Розгляд кримінального провадження здійснювався у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia), оскільки Кива переховується від органів слідства та суду на території росії.
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