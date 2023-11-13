Кива отримав вирок суду - за що йому дали 14 років

https://racurs.ua/ua/n189300-kyva-otrymav-vyrok-sudu-za-scho-yomu-daly-14-rokiv.html

Ракурс

14 років позбавлення волі з конфіскацією майна: суд у Львові 13 листопада заочно засудив Іллю Киву.

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Він отримав три статті, зокрема, про державну зраду. Екснардеп переховується у росії, а також оголошений у міжнародний розшук.

Вирок ще можуть оскаржити, оскільки він набуде чинності протягом тридцяти днів.

Личаківський райсуд Львова визнав Киву винним за такими статтями Кримінального Кодексу:

ч. 3 ст. 109 — публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації;

ч. 1 ст. 111 — державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України;

ч. 2 ст. 436−1 — публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади)

ст. 436 — публічні заклики до агресивної війни.

Розгляд кримінального провадження здійснювався у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia), оскільки Кива переховується від органів слідства та суду на території росії.