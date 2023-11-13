Украинские дроны активно уничтожают вражескую технику, фото: «Галка»

https://racurs.ua/n189315-unichtojennuu-za-nedelu-armiey-dronov-vrajeskuu-tehniku-nazval-fedorov-infografika.html

Ракурс

Ударні підрозділи, що забезпечуються в межах «Армії дронів», знищили за тиждень 220 одиниць ворожої техніки.

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Про це сьогодні, 13 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Серед знищеного:

39 танків;

57 гармат;

51 вантажівка;

34 броньовані машини;

низка іншої техніки, яку успішно перетворено на брухт.