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Украинские дроны активно уничтожают вражескую технику, фото: «Галка»

Уничтоженную за неделю «Армией дронов» вражескую технику назвал Федоров (ИНФОГРАФИКА)

13 ноя 2023, 20:56
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Ударні підрозділи, що забезпечуються в межах «Армії дронів», знищили за тиждень 220 одиниць ворожої техніки.


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Про це сьогодні, 13 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Серед знищеного:

  • 39 танків;
  • 57 гармат;
  • 51 вантажівка;
  • 34 броньовані машини;
  • низка іншої техніки, яку успішно перетворено на брухт.

Важливо, що на кожну цифру є відео, яке підтверджує враження від техніки чи позицій, — наголосив міністр.

Источник: Ракурс


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