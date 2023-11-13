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Ракурс
Українські дрони активно знищують ворожу техніку, фото: «Галка»

Знищену за тиждень «Армією дронів» ворожу техніку назвав Федоров (ІНФОГРАФІКА)

13 лис 2023, 20:56
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Ударні підрозділи, що забезпечуються в межах «Армії дронів», знищили за тиждень 220 одиниць ворожої техніки.


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Про це сьогодні, 13 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Серед знищеного:

  • 39 танків;
  • 57 гармат;
  • 51 вантажівка;
  • 34 броньовані машини;
  • низка іншої техніки, яку успішно перетворено на брухт.

Важливо, що на кожну цифру є відео, яке підтверджує враження від техніки чи позицій, — наголосив міністр.

Джерело: Ракурс


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