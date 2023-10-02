Агент ФСБ намагався вступити до школи «Армії дронів» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187860-agent-fsb-namagavsya-vstupyty-do-shkoly-armiyi-droniv-foto.htmlРакурс
СБУ в ході багатоетапної операції затримала в Києві агента фсб, який намагався вступити до школи «Армії дронів», щоб шпигувати за українськими військовими.
Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що завдання збирати розвіддані про спецпідрозділи ЗСУ, які спеціалізуються на використанні безпілотних літальних апаратів, зловмисник отримав від свого російського «куратора» наприкінці літа цього року.
Зловмисник планував:
- встановити локації полігонів Сил оборони, де курсантів навчають управляти ударними та розвідувальними безпілотниками;
- виявити місця базування українських спецпідрозділів БПЛА та їхніх дронів.
За наявними даними, окупанти готувались використати розвідінформацію свого агента для здійснення прицільних повітряних атак на об'єкти ЗСУ та Служби безпеки, — наголошують у СБУ.
Крім того, зловмисник обходив вулиці Києва і як пересічний мешканець фіксував локації українських захисників на території міста.
У разі успішного виконання ворожих завдань, російські загарбники «гарантували» своєму агенту грошову винагороду, яка мала зайти на його банківську картку, — зазначають у спецслужбі.
Затримали зловмисника «на гарячому» під час фотографування ним однієї з військових частин у столиці.
За даними слідства, ворожим поплічником виявився 49-річний підприємець з Києва, якого два місяці тому дистанційно завербував представник фсб. У поле зору агресора він потрапив через свої антиукраїнські дописи на одному з російських Телеграм-каналів. Подальшу комунікацію здійснювали через анонімний чат у месенджері, — зазначають у СБУ.
Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено комп’ютерну техніку та банківські картки, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.
Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.