СБУ затримала ворожого агента, який хотів вступити до «Армії дронів», фото: СБУ

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СБУ в ході багатоетапної операції затримала в Києві агента фсб, який намагався вступити до школи «Армії дронів», щоб шпигувати за українськими військовими.

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Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що завдання збирати розвіддані про спецпідрозділи ЗСУ, які спеціалізуються на використанні безпілотних літальних апаратів, зловмисник отримав від свого російського «куратора» наприкінці літа цього року.

Зловмисник планував:

встановити локації полігонів Сил оборони, де курсантів навчають управляти ударними та розвідувальними безпілотниками;

виявити місця базування українських спецпідрозділів БПЛА та їхніх дронів.

За наявними даними, окупанти готувались використати розвідінформацію свого агента для здійснення прицільних повітряних атак на об'єкти ЗСУ та Служби безпеки, — наголошують у СБУ.

Крім того, зловмисник обходив вулиці Києва і як пересічний мешканець фіксував локації українських захисників на території міста.

У разі успішного виконання ворожих завдань, російські загарбники «гарантували» своєму агенту грошову винагороду, яка мала зайти на його банківську картку, — зазначають у спецслужбі.

Затримали зловмисника «на гарячому» під час фотографування ним однієї з військових частин у столиці.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 49-річний підприємець з Києва, якого два місяці тому дистанційно завербував представник фсб. У поле зору агресора він потрапив через свої антиукраїнські дописи на одному з російських Телеграм-каналів. Подальшу комунікацію здійснювали через анонімний чат у месенджері, — зазначають у СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено комп’ютерну техніку та банківські картки, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.